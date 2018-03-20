أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، ان عدد المدنيين الذين تم اجلائهم من منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، عبر الممرات الانسانية، ارتفع الى 79702 منذ بدء الهدنة.

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واشارت الوزارة، في بيان لها، نشرته وكالات انباء، الى ان معظم المدنيين الذين تم إخراجهم من الغوطة هم من الاطفال.

وأضافت الوزارة أن" 6046 مدنيا غادروا الغوطة عبر ممرات إنسانية يوم الاثنين"..

وغادر آلاف المدنيين مناطق القتال في الغوطة الشرقية عبر معابر آمنة ، متجهين لمناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي، وذلك منذ بدء الإعلان عن الهدنة الروسية.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

و سيطر الجيش النظامي على نحو 80% من الغوطة الشرقية، عقب حملة عسكرية شنها منذ شباط الماضي، ضد الفصائل المسلحة ، حيث تمكن من فصل الغوطة الى 3 أقسام، فيما يواصل حملته على المناطق المتبقية في المنطقة.