دعت الأمم المتحدة يوم الاثنين، الدول الاعضاء الى تقديم المساعدة الفورية للنازحين من الغوطة الشرقية وعفرين شمالي حلب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دمشق قولها انه "على الدول الأعضاء تقديم المساعدة العاجلة والتمويل لمساعدة السوريين الذين تقطعت بهم السبل في مناطق الحرب"، واصفة اياهم بإنهم "متعبون وجائعون ويشعرون بالصدمة والخوف".

واضاف البيان "نناشد الأمم المتحدة في سوريا تقديم المساعدة بشكل عاجل للحد من هذا الوضع الكارثي لعشرات الآلاف من الأشخاص من الغوطة الشرقية وعفرين".

وغادر آلاف المدنيين مناطق القتال في الغوطة الشرقية عبر معابر آمنة، متجهين لمناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي.، وذلك منذ بدء الإعلان عن الهدنة الروسية.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

وتأتي هذه الدعوة الاممية تزامنا مع طلب "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، يوم الاثنين، بفتح المجال أمامها للوصول إلى المدنيين الأكراد في عفرين.

وكانت مصادر كردية قالت قبل أيام إن أكثر من 150 الف شخص نزحوا من عفرين بسبب العمليات العسكرية فيها.

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين في شمال غرب سوريا يوم الأحد، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.