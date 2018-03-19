اتهم مجلس "سوريا الديمقراطية"، يوم الاثنين، الرئيس التركب رجب طيب اردوغان، باختلاق "حجج واهية"، لمهاجمة مساحات من شمال سوريا , الخاضعة تحت سيطرة المقاتلين الاكراد.

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وأضاف المجلس، في بيان، نشرته وكالة (رويترز)،" نؤكد على أن الشعب السوري لن يتوانى عن مقاومة العدوان التركي وسيصعد من نضاله حتى تحرير عفرين وإعادة أهاليها إليها“.

وكان الرئيس التركي اعلن, في وقت سابق اليوم، ان تركيا عازمة على مواصلة عملية "غصن الزيتون" في سوريا، حيث ستمتد العملية الى الشرق، حتى تتمكن من القضاء على "الإرهابيين".

وسبق ان اعلن اردوغان الشهر الجاري ان قواته ستتوجه إلى منبج وعين العرب بحلب وتل أبيض بالرقة ورأس العين بالحسكة، والقامشلي شمالي سوريا لتطهير كل هذه المناطق.

وكانت أنقرة، أكدت أنها لا تنوي إبقاء القوات التركية في مدينة عفرين، بل ستسلم المنطقة "لأصحابها الحقيقيين"، موضحةً أن الهدف هو تطهير عفرين من الإرهابيين، وإرساء الأمن بها.

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين في شمال غرب سوريا يوم الأحد، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.

وبدأت تركيا منذ 20 كانون الثاني الماضي بالمشاركة مع فصائل "الجيش الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين.

وأصدر مجلس الأمن في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن الأطراف السورية لم تلتزم بالقرار.