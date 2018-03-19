سقط ضحايا، يوم الاثنين، جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من بلدة جرابلس في ريف حلب، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال هذا الشهر.

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وذكرت مصادر معارضة، بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان سيارة مفخخة انفجرت في قرية الحلونجي على أطراف مدينة جرابلس استهدفت حاجزاً "للجيش الحر"، اسفر عن سقوط ضحايا.

ولم تتبن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع قرب جرابلس.

والحادث هو الثاني من نوعه خلال هذا الشهر، حيث استهدف تفجير سيارة مفخخة في 8 اذار، حاجز للشرطة الحرة عند المدخل الجنوبي لمدينة جرابلس بريف حلب , ما اسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين.

وكانت قوات الشرطة والأمن العام في مدينة جرابلس والتي تم تدريبها في مدينة مرسين التركية باشرت عملها في المدينة بداية عام 2017، وهي المسؤولة عن ضبط الأمن في المدينة.

وساندت تركيا فصائل المعارضة في حربها بشمال سوريا، منذ 24 آب 2016، في اطار عملية "درع الفرات"، ضد المقاتلين الأكراد وتنظيم "داعش"،استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات، وتم الإعلان عن انتهاء العملية في أواخر آذار 2017.

يذكر أن مدينة جرابلس تعد المدينة الأولى التي سيطرت عليها فصائل "الجيش الحر" والقوات التركية خلال عملية "درع الفرات" وذلك بعد طرد مقاتلي "داعش" منها.