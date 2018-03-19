وصفت وزارة الخارجية والمغتربين، الاثنين، سيطرة القوات التركية على مدينة عفرين بأنه "عمل غير مشروع"، و "يتناقض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مطالبة تركيا "بالانسحاب فورا من الأراضي السورية التي احتلتها".

واتهمت الوزارة، في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بحسب وكالة (سانا)، الجيش التركي بارتكاب "جرائم وممارسة سياسة التطهير العرقي في عفرين، فضلا عن نهب ممتلكات المواطنين وتدمير منازلهم وتوقيف الكثير منهم ، ما يشكل جرائم ضد الإنسانية ".

وأشارت الوزارة إلى أن "النظام التركي هدد باحتلال مزيد من الأراضي السورية في محافظات حلب والرقة والحسكة، رغم جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتي أكدت ضرورة الحفاظ على وحدة ارض وشعب سوريا واحترام سيادتها".

وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده عازمة على مواصلة عملية "غصن الزيتون" في سوريا، حيث ستمتد العملية الى الشرق، حتى تتمكن من القضاء على "الإرهابيين".

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين في شمال غرب سوريا يوم الأحد، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.

وكانت تركيا بدأت منذ 20 كانون الثاني الماضي بالمشاركة مع فصائل "الجيش الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين.

يشار الى ان السلطات السورية اعلنت مرارا رفضها التواجد التركي في بعض المناطق السورية, وطالبت بخروج القوات التركية من الأراضي السورية "فورا ومن دون أي شروط" , واصفة التوغل التركي بأنه "عدوان ".

سيريانيوز