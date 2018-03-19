أصدرت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الاثنين، بياناُ تضمن عدة أوامر بشأن منطقة عفرين واحالة مرتكبي المخالفات في المنطقة للشرطة العسكرية.

وبدأت تركيا بالتعاون مع قوات "الجيش الحر" المعارض عملية "غصن الزيتون" منذ 20 كانون الثاني الماضي، ضد قوات كردية في عفرين.

واسفرت عمليات "غصن الزيتون" عن سقوط ضحايا، حيث يتهم الاكراد القوات التركية انها المسؤولة عن قتل المدنيين، في حين تنفي انقرة ذلك، مؤكدة ان عملياتها تستهدف مقاتلين أكراد تصفهم بالارهابيين .

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين ، يوم الأحد، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها، بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات "حماية الشعب الكردية" منها.

وأكدت أنقرة، أنها لا تنوي إبقاء القوات التركية في مدينة عفرين، بل ستسلم المنطقة "لأصحابها الحقيقيين"، الا انها هددت بامتداد عملية "غصن الزيتون" الى الشرق، حتى القضاء على كامل "الارهابيين"، على حد تعبيرها.