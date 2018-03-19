نابولي يعود لمنافسة يوفنتوس على صدارة الدوري الايطالي بفوز ثمين أمام جنوى اخبار الرياضة شارك

عاد نابولي لمزاحمة يوفنتوس على الصدارة بفوزه على ضيفه جنوى 1-0 في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا على ملعب سان باولو، استغل نابولي التعادل السلبي بين يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم الستة الاخيرة مع مضيفه سبال الوافد الجديد السبت، ورفع رصيده الى 73 نقطة مقلصا الفارق الى نقطتين فقط.



وسجل الاسباني راوول البيول الهدف الوحيد في الدقيقة 72 بعدما تلقى كرة من مواطنه خوسيه كايخون تابعها برأسه في مرمى الحارس ماتيا بيرين.



وفي مباراة ثانية تراجع لاتسيو الى المركز الخامس برصيد 54 نقطة بتعادله مع ضيفه بولونيا 1-1.



وفوجىء لاتسيو بشباكه تهتز في وقت مبكر وتحديدا قبل مرور الدقيقة الثالثة عبر سيموني فيردي، لكن البرازيلي لوكاس ليفا لاعب ليفربول الانكليزي سابقا أدرك له التعادل في وقت مناسب اثر تمريرة من الاسباني لويس روبرتو (16). سيريانيوز 2018-03-19 11:52:56 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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