أحرز الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف سادسا لقب دورة انديان ويلز الاميركية لكرة المضرب، اولى دورات الماسترز للالف نقطة، بفوزه على السويسري روجيه فيدرر في المباراة النهائية، وتكبيده المصنف أول عالميا خسارته الأولى في سنة 2018.

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وفاز دل بوترو بنتيجة 6-4 و6-7 (8-10) و7-6 (7-2) في ساعتين و42 دقيقة، في مباراة مثيرة نال خلالها السويسري المخضرم (36 عاما) ثلاث فرص لحسم المجموعة الثالثة والمباراة، الا ان دل بوترو أنقذها.



وحقق الارجنتيني (29 عاما) فوزه الحادي عشر على التوالي، وأحرز لقبا ثانيا له هذه السنة بعد دورة أكابولكو المكسيكية مطلع الشهر الحالي. وتمكن دل بوترو من إنهاء أفضل سلسلة لفيدرر في مسيرته، اذ ان السويسري كان قد المباراة النهائية، قد فاز في 17 مباراة من أصل 17 خاضها في سنة 2018، في أفضل بداية موسم له في مسيرته.



ولا يزال السويسري يتفوق على منافسه بواقع 18 فوزا مقابل 7 هزائم في المواجهات المباشرة.



وعلى رغم بدايته القوية وسيطرته حتى منتصف المجموعة الثانية، وجد دل بوترو نفسه في المجموعة الثالثة قريبا من فقدان كل الجهد الذي بذله، اذ أتيحت لفيدرر ثلاث فرص لحسم المباراة عندما تقدم بنتيجة 5-4 وكان الإرسال بحوزته. الا ان الأرجنتيني تمكن من معادلة النتيجة 5-5 بعد كسر إرسال فيدرر، وجر المجموعة الى شوط فاصل حسمه بسهولة 7-2.



وفشل فيدرر حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (20 لقبا في بطولات الغراند سلام)، في ان يصبح أكثر اللاعبين فوزا بلقب دورة انديان ويلز، اذ يتشارك الرقم القياسي بعدد ألقاب هذه الدورة (5) مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي ودع نسخة هذا العام بعد مباراة واحدة بخسارته في الدور الثاني أمام الياباني المغمور تارو دانيال.