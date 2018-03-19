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الدولار في السوق السوداء يسجل ارتفاعاً ويصل إلى 470 ليرة
الاخبار الاقتصادية

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق, يوم الاثنين, ارتفاعاً, مقارنة باخر سعر له,  حيث وصل الى 470 ليرة سورية ..


 

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 473 ليرة للمبيع، و 470 ليرة للشراء.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل  في 17 الشهر الجاري إلى 470 ليرة مبيع، و 467 ليرة شراء.

سيريانيوز

 
2018-03-19 19:42:44
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