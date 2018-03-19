سقط قتلى وجرحى، يوم الاثنين، في تواصل حملة القصف على ماتبقى من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، في وقت حقق الجيش النظامي خلال عملياته العسكرية على المنطقة تقدماً باتجاه بلدة حزة.

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وذكرت مصادر معارضة، بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف شنه طيران النظامي والروسي على مناطق دوما وعربين وزملكا وحرستا وحزة وعين ترما في الغوطة.

من جهتها، أفادت وكالة (سانا)، ان " الوحدات العاملة في القطاع الجنوبي من الغوطة بدأت صباح اليوم عملية عسكرية دقيقة ضد أوكار التنظيمات الإرهابية في بلدة حزة وذلك بعد تثبيت نقاطها في بلدتي سقبا وكفر بطنا".

وأشارت الوكالة الى ان "وحدات الجيش بدأت بالتقدم باتجاه بلدة حزة ، وسط قصف طال مواقع مسلحين في حرستا وزملكا وعربين".

وكان الجيش النظامي تمكن، يوم الأحد، من السيطرة بالكامل على بلدة سقبا في الغوطة ، في وقت أمهل حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر امس الفصائل المعارضة في مدينة حرستا الخاضعة لـ"جيش الإسلام"، للانسحاب من المدينة، إلا أن المهلة انتهت دون الاعلان عن أي نتيجة وسط أنباء متضاربة عن موافقة الفصائل المعارضة الخروج من حرستا.

و سيطر الجيش النظامي على نحو 80% من الغوطة الشرقية، عقب حملة عسكرية شنها منذ شباط الماضي، ضد الفصائل المسلحة ، حيث تمكن من فصل الغوطة الى 3 أقسام، فيما يواصل حملته على المناطق المتبقية في المنطقة.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.