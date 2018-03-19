أجرى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الاثنين، مباحثات هاتفية، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول الملف السوري، والقمة الثلاثية المرتقب عقدها في مدينة اسطنبول بشان سوريا خلال نيسان المقبل.

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ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر في الرئاسة التركية قولها ان الزعيمين تناولا "العلاقات الثنائية والقمة الثلاثية(تركيا وروسيا وايران) المزمع عقدها في إسطنبول خلال نيسان المقبل بخصوص سوريا".

من جهته، اشار الكرملين ، في بيان، الى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثنى، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على "التعاون الفعال بين البلدين في عملية التسوية السورية".

واضاف الكرملين ان بوتين وأردوغان ناقشا " العلاقات الثنائية والقمة الثلاثية المرتقب عقدها في إسطنبول خلال نيسان".

ومن المقرر عقد قمة ثلاثية بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والايراني حسن روحاني في نيسان القادم لبحث الأزمة السورية.

يشار الى ان عدة لقاءات روسية تركية إيرانية عقدت سابقا بشان الملف السوري، كان اخرها اللقاء الذي عقد في استانا، يوم 16 الشهر الجاري، على مستوى وزراء الخارجية، توصلوا الى بيان ختامي اكدوا من خلاله على مواصلة التعاون للقضاء على الارهاب ودعم الحل السياسي والالتزام بوحدة أراضي سوريا وسيادتها.