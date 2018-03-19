أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، يفغيني سيريبرينيكوف، يوم الاثنين، أن لاحديث جذري يدور حالياً حول زيادة عدد القوات الروسية في سوريا.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن سيريبرينيكوف، قوله انه "في حال تدهور الأوضاع في سوريا، سيكون تغيير طفيف في عدد القوات الروسية في سوريا"، موضحا أن "الحديث لا يدور عن إمكانية زيادة ملموسة في عدد القوات".

واضاف ان "وزير الدفاع سيرغي شويغو تحدث مرارا أنه إذا دعت الضرورة فإن مجموعتنا في سوريا قد تزداد قليلا أو على العكس من ذلك، قد يتم تقليصها، هذه مسألة تكتيكية ولكن على أي حال فإنها ليست زيادة كبيرة في مجموعتنا هناك."

وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشوف، أعلن في وقت سابق أن أنشطة الولايات المتحدة وشركائها في سوريا قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع في هذا البلد، ما قد يضطر روسيا إلى اتخاذ قرار بزيادة عدد قواتها في سوريا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ، يوم 6 كانون الأول الماضي، تحقيق الانتصار العسكري على تنظيم "داعش"، في سائر الأراضي السورية، وأمر في الـ 11 من الشهر ذاته خلال زيارة خاطفة لقاعدة حميميم بريف اللاذقية، ببدء سحب القوات الروسية من البلاد.

يشار إلى أن روسيا بدأت عملية عسكرية في سوريا عام 2015، قدمت خلالها الدعم للجيش النظامي عبر توجيه ضربات جوية لمواقع تنظيمات مسلحة.