أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، أن تركيا عازمة على مواصلة عملية "غصن الزيتون" في سوريا، حيث ستمتد العملية الى الشرق، حتى تتمكن من القضاء على "الإرهابيين".

ونقلت وكالات انباء عن اردوغان قوله، في كلمة له، عن عملية "غصن الزيتون" ان "العملية العسكرية ستستمر في سوريا حتى تطهير كل مناطق الأكراد من "الإرهابيين".

وأكد انه "بالسيطرة على عفرين نكون قطعنا أهم مرحلة في "غصن الزيتون" وستتبعها منبج و عين العرب ورأس العين وتل أبيض والقامشلي حتى القضاء على كامل الحزام".

وسبق ان اعلن اردوغان الشهر الجاري ان قواته ستتوجه إلى منبج وعين العرب بحلب وتل أبيض بالرقة ورأس العين بالحسكة، والقامشلي شمالي سوريا لتطهير كل هذه المناطق.

وأضاف أردوغان أنه "حتى اليوم تمّ تحييد 3622 إرهابيا في عفرين"، معتبراً أن "ما يقوم به الجيش التركي في عفرين ومناطق أخرى هو كفاح من أجل الأمن القومي التركي".

وكانت أنقرة، أكدت في وقت سابق من يوم الاثنين، إنها لا تنوي إبقاء القوات التركية في مدينة عفرين، بل ستسلم المنطقة "لأصحابها الحقيقيين"، موضحةً أن الهدف هو تطهير عفرين من الإرهابيين، وإرساء الأمن بها.

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين في شمال غرب سوريا يوم الأحد، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.

وبدأت تركيا منذ 20 كانون الثاني الماضي بالمشاركة مع فصائل "الجيش الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين.

سيريانيوز