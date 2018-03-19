ألغى مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، جلسته حول حقوق الإنسان في سوريا.

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وذكرت وسائل اعلام ان جلسة لمجلس الأمن الدولي حول حقوق الإنسان في سوريا ألغيت نتيجة "اعتراض روسيا والصين على عدم ميثاقية عقد الجلسة".

وبحسب وكالة (الاناضول)، فان مجلس الأمن الغى جلسته حول حقوق الإنسان في سوريا بعد تصويت لأعضائه.

من جهته، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في تصريح له، ان إلغاء الجلسة يدل على "وعي أغلب الدول الأعضاء لأن مناقشة هذا الأمر ليس من ولاية المجلس".

واعتبر الجعفري ان إلغاء الجلسة "رسالة سياسية مهمة للدول الغربية التي تحاول التلاعب بمجلس الأمن".

وكان من المقرر ان يعقد اليوم مجلس الامن الدولي جلسة لبحث الأوضاع الإنسانية وحقوق الانسان في سوريا هي الرابعة في آذار الجاري، وذلك بعد ان احرز الجيش النظامي تقدما في معركته في غوطة دمشق الشرقية.

يشار الى ان مجلس الأمن اصدر ، في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن الأطراف السورية لم تلتزم بالقرار.