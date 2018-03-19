دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يوم الاثنين، روسيا إلى بذل جهود من أجل وقف القتال الدائر في سوريا.

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واوضحت الرئاسة الفرنسية، في بيان، نشرته وكالات انباء، ان ماكرون أبدى "مخاوفه بشأن الوضع في سوريا "، ودعا روسيا إلى أن "تبذل قصارى جهدها لإنهاء القتال ووقف الخسائر في صفوف المدنيين".

وأصدر مجلس الأمن في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن الأطراف السورية لم تلتزم بالقرار.

وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا في 26 من شباط هدنة إنسانية يومية مدتها 5 ساعات في الغوطة ، حيث شهدت الهدنة ادخال مساعدات انسانية، بالتزامن مع عمليات اجلاء الاف المدنيين من المنطقة، مع استمرار القصف على ماتبقى في المنطقة.