أفادت وكالة الأنباء (سانا)، أن 18 مدينة وبلدة في محافظة درعا انضمت الى نظام المصالحات المحلية واتفاق وقف الأعمال القتالية.

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وأوضحت الوكالة التوصل لهذا الاتفاق جاء خلال اجتماع عقد في صالة المجمع الحكومي بدرعا بمشاركة أعضاء لجنة المصالحة ورؤساء مجالس المدن والبلدات وممثلين عن مركز التنسيق الروسي في حميميم..

وشمل الاتفاق مدن وبلدات الشيخ مسكين والصنمين وعتمان وام المياذن وبلي والسويمرة والشقرانية والمسمية والجيزة ونصيب وعالقين ومنكت الحطب وكمونة ومنشية السبيل وام ولد وبويضان وقيطة وبراق.

ونص الاتفاق على "دعم الجيش السوري في محاربة الإرهاب وعدم السماح للمرتزقة بالعودة إلى أراضي المواطنين وإزالة جميع شعارات الإرهابيين عن المباني والأسوار في حال وجودها ورفع العلم السوري على جميع المؤسسات الحكومية فيها ".

كما نص الاتفاق على "مساعدة السلطات المحلية والشرطة في عودة الحياة الآمنة إلى القرى والبلدات واتخاذ الحكومة جميع الإجراءات اللازمة من أجل إعادة العمل للإدارات الحكومية والاجتماعية والتأمين الصحي وتأمين المياه والكهرباء والمحروقات ومختلف الخدمات".

وتواردت انباء من مصادر معارضة ان طائرات تابعة للنظام قصفت منذ ايام بلدات تسيطر عليها المعارضة في ريف درعا، في أولى الضربات الجوية على هذه المنطقة، منذ اتفاق "خفض التصعيد".

والمنطقة الجنوبية المحيطة بدرعا واحدة من المناطق الرئيسية في سوريا لا يزال عدد كبير من السكان فيها تحت سيطرة المعارضة .

وتوصلت الدول الضامنة روسيا وتركيا وايران لاتفاق خلال اجتماع استانا في ايلول الماضي على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.