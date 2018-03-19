أرسل الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت الـ 70 بالمئة.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية، أن الرئيس الأسد قال في برقية تهنئة أن "حيازتكم على هذه الثقة الاستثنائية من الشعب الروسي نتيجة طبيعية لأدائكم الوطني المتميز وخدمة مصلحة روسيا الاتحادية بكل كفاءة وإخلاص".

وأضاف أن "الاتحاد الروسي بقيادتكم وقف ضد الإرهاب قولاً وفعلاً وساهمتم مساهمة مشكورة مع الجيش العربي السوري بدحر القوى الإرهابية التكفيرية عن معظم الأراضي السورية الأمر الذي خلص بقعاً أخرى من العالم من هذه الآفة التي كان يمكن أن تمتد لولا إجراءاتكم المشهودة هذه والتي لن ينساها التاريخ لكم".

وتابع الأسد أن " مواقف بلدكم في المنابر والمحافل الدولية تعكس نبض شعبكم وكل الشعوب الطامحة إلى تحقيق العدل والعدالة بين الدول على أساس الكرامة المتساوية لجميع الدول صغيرة كانت أم كبيرة على خلاف قوى الهيمنة والاستعمار التي لا تقيم لكرامات الدول والشعوب وزنا"ً.

وفاز فلاديمير بوتين بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة تتجاوز 70% من الأصوات، حيث سيرأس بوتين روسيا حتى 2024.

ويبلغ فلاديمير بوتين 65 عاما، قضى منها اكثر من 18 عاما في السلطة، مع فوزه الجديد سيبقى بوتين سيداً للكرملين حتى 2024، حين سيبلغ من العمر 72 عاما وسيكون قد أمضى 25 عاما منها في السلطة بعد تعيينه خلفا للرئيس السابق بوريس يلتسين.

وتعتبر روسيا من أهم الدول الداعمة للحكومة السورية عسكريا و لوجستياً, حيث تقدم دعماً جوياً للجيش النظامي ما ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح الأخير, كما تعتبر من الدولة الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول 2016.

سيريانيوز