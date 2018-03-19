اعتبر الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الاثنين، أن تقسيم سوريا سيكون "كارثي"، محذراً من عودة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) الى البلاد.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وسائل اعلام عن دي ميستورا قوله، لجمهور في معهد الدراسات العليا في جنيف، ان " التقسيم الهادئ والطويل المدى لسوريا، الذي نشهده في اللحظة الراهنة في مناطق سيطرة مختلفة، سيكون كارثة ليس فقط على سوريا بل على المنطقة بأكملها“.

واضاف دي ميستورا "قد تشهد عودة تنظيم "داعش" الى سوريا إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سلمية ".

وكان دي ميستورا اعلن، الجمعة الماضي، ان قرار الهدنة في سوريا والذي اعتمده مجلس الامن في شباط لم يتم الالتزام به.

وأصدر مجلس الأمن في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار.

ولم تلتزم الأطراف السورية والدول الداعمة لها بقرار الهدنة، حيث سيطر الجيش النظامي, على مساحة نحو 80 % من الغوطة الشرقية، فيما يواصل عملياته العسكرية، بمساندة الطيران الروسي، على ماتبقى من مناطق الغوطة، كما استعادت القوات التركية، بالتعاون مع "الجيش الحر" مدينة عفرين، من قبضة الاكراد، وسط توارد أنباء عن امتداد العملية التركية الى كل الحدود السورية.، حتى القضاء على ماوصفته أنقرة "بالإرهابيين".