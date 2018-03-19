سقطت قذائف، يوم الاثنين، جراء سقوط قذائف متفجرة على عدة مناطق في دمشق وريفها، ما اسفر عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية..

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية، عن مصدر في قيادة شرطة دمشق ،قوله أن "قذيفة صاروخية سقطت على منازل الأهالي في منطقة الحاجبية في حي الشاغور ما أدى إلى مقتل أم وابنتها".

وأضاف المصدر أن "مدنيين اثنين أصيبا بجروح متفاوتة جراء قذيفة صاروخية سقطت على منازل الأهالي في حي الدويلعة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

وتابع أن "قذيفة أخرى أطلقها المسلحون على الحي ذاته سقطت على كنيسة مار يوسف ما تسبب بإصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية في صرح الكنيسة".

وفي مدينة جرمانا ، أكد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن "أضراراً مادية وقعت سقوط قذيفة على حي الحمصي".

وكانت عدة قذائف سقطت يوم الأحد، على أحياء الزاهرة والشاغور وشارع الباكستان على اتجاه ساحة عرنوس بدمشق و الكباس ومدينة جرمانا في ريفها ما أدى إلى إصابة 18 مدني بجروح بينهم طفلان و أضرار مادية بالممتلكات الخاصة والعامة.

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة ومحيطها بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة، وسط معارك عنيفة، حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات.

سيريانيوز