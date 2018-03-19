لقي 11 شخصاً مصرعهم، مساء الأحد، بانفجار مبنى مفخخ في مدينة عفرين.

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وقالت وكالة (الأناضول) إن 7 مدنيين و4 من عناصر "الجيش الحر" لقوا حتفهم، بانفجار مبنى "فخخه مقاتلو (وحدات حماية الشعب الكردية) في مدينة عفرين.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة في المدينة، قولهم أن "الانفجار وقع في مبنى مؤلف من 4 طوابق بحي أحمد شاهاوي".

وجاء الانفجار مساء الأحد لدى تمشيط عناصر "الجيش الحر"، المبنى، وأدى لإلحاق أضرار بالعديد من المباني المجاورة والسيارات في المنطقة.

وذكرت الوكالة ان الانفجار أدى الى تشكل حفرة بعمق 4 أمتار في موقع الانفجار، وباتت العديد من المباني المجاورة غير صالحة للاستخدام.

وكانت "وحدات حماية الشعب الكردية" توعدت بأن قواتها ستتحول في كل منطقة من عفرين إلى كابوس مستمر بالنسبة لهم "الأتراك"، وذلك عقب خسارتهم مدينة عفرين.

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين في شمال غرب سوريا يوم الأحد، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.

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