طلبت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، يوم الاثنين، بفتح المجال أمامها للوصول إلى المدنيين الأكراد في عفرين.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة (رويترز) عن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير قوله " مصداقية الهلال الأحمر التركي الذي يعمل في عفرين أقرب إلى الصفر وسط السكان الأكراد".

وأضاف ماورير أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تساعد البعض من آلاف النازحين المدنيين الذين فروا إلى قرى قرب حلب، ولكنها بحاجة للوصول بشكل منتظم إلى عفرين، حيث للمدنيين حق الحصول على مساعدات محايدة ومنصفة وحق اختيار إما المغادرة أو البقاء".

وكانت مصادر كردية قالت قبل أيام إن أكثر من 150 الف شخص نزحوا من عفرين بسبب العمليات العسكرية فيها.

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين في شمال غرب سوريا يوم الأحد، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.

سيريانيوز