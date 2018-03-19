قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوم الاثنين، إن أكثر من 6000 مدني خرجوا منذ صباح اليوم الاثنين من بلدات وقرى الغوطة الشرقية عبر معبر حمورية الإنساني.

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ونقلت وكالة (نوفوستي) عن الناطق باسم المركز فلاديمير زولوتوخين قوله "غادر أكثر من 6000 شخص الغوطة الشرقية عبر حاجز حمورية منذ صباح يوم الاثنين، وتم توزيع السلل الغذائية وكافة المستلزمات الضرورية وتقديم الرعاية الطبية في مراكز الإيواء"، مشيرا إلى أنه لا تزال عمليات الإجلاء مستمرة وسط تدفق ملحوظ في أعداد المدنيين.

وشهدت الممرات الإنسانية منذ فتحها أواخر شباط الماضي خروج أكثر من 73 ألف نسمة من قرى وبلدات الغوطة الشرقية.

وغادر آلاف المدنيين مناطق القتال في الغوطة الشرقية عبر معابر آمنة ، متجهين لمناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي، وذلك منذ بدء الإعلان عن الهدنة الروسية.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

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