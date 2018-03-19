أفادت وكالة (سانا) نقلاً عن مصادر أهلية، يوم الاثنين، إن طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، نفذت إنزالاً جوياً لإخلاء عدد من الإرهابيين في ريف القامشلي الجنوبي الشرقي.

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ونقلت الوكالة عن المصادر الأهلية، دون أن تسمها القول ان " مروحيات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، نفذت عملية إنزال فجر الاثنين، أخلت فيها عددا من الإرهابيين في ريف القامشلي الجنوبي الشرقي" .

وبينت المصادر أن "3 حوامات نفذت انزالا في المنطقة الواقعة بين قريتي الجيسي وكالو نحو /2 / كم جنوب ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي الشرقي، سبقه تمهيد ناري نفذته احدى الحوامات لتمشيط منطقة الانزال".

وتابعت المصادر أن "عسكريين اصطحبوا معهم 4 أشخاص كانوا يقطنون في منزل يعرفه اهالي المنطقة انه لقياديين في تنظيم (داعش) الإرهابي من الجنسية العراقية وحلقت الحوامات بهم إلى جهة مجهولة".

ونفذت حوامتان أمريكيتان في الـ 26 من شباط الماضي عملية انزال جوى في منطقة تويمين جنوب شرق مدينة الشدادي ونقلت عددا من إرهابيي (داعش) إلى مركز صباح الخير 20 كم جنوب الحسكة الذى تتخذ منها القوات الأمريكية مركزا للتدريب.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، ينفذ غارات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014.