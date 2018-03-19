أكدت أنقرة، يوم الاثنين، إنها لا تنوي إبقاء القوات التركية في مدينة عفرين، بل ستسلم المنطقة "لأصحابها الحقيقيين".

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ونقلت وسائل إعلام عن نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاووش أوغلو قوله "هدفنا هو تطهير عفرين من الإرهابيين، وإرساء الأمن بها، ومن ثم تسليمها إلى أصحابها الأصليين".

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين في شمال غرب سوريا يوم الأحد، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.

وتابع المتحدث التركي أن "تركيا جمعت معظم الأسلحة التي زودت الولايات المتحدة المقاتلين الأكراد بها، بعد أن تركها مقاتلو (وحدات حماية الشعب الكردية) وراءهم، عند فرارهم من المدينة".

وتلقى المقاتلون الأكراد دعماً عسكرياً من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الأمر الذي قالت واشنطن إنه في اطار حربهم ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

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