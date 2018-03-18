قلب لايبزيغ الطاولة على ضيفه بايرن ميونيخ المتصدر والحق به الخسارة الثالثة هذا الموسم عندما هزمه 2-1، فيما واصل المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي تألقه وقاد فريقه بوروسيا دورتموند الى الفوز على ضيفه هانوفر 1-صفر والاستمرار في مزاحمة جاره شالكه على الوصافة الاحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.

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في المباراة الاولى، كان بايرن ميونيخ الذي تلقى الهزيمة الثانية باشراف مدربه الجديد القديم يوب هاينكس، البادىء بالتسجيل عبر مهاجمه ساندرو فاغنر في الدقيقة 12، لكن لايبزيغ رد بثنائية للدوليين الغيني نابي كيتا الذي سينتقل الصيف المقبل الى صفوف ليفربول الانكليزي مقابل 70 مليون يورو (37) وتيمو فيرنر (56) محققا فوزه الاول على الفريق البافاري.



وكان بايرن ميونيخ يمني النفس بتحقيق الفوز للاقتراب من الحسم المبكر للقب السادس على التوالي والـ28 في تاريخه من أجل التركيز على مسابقة دوري ابطال اوروبا التي بلغ فيها ربع النهائي حيث سيلاقي اشبيلية الاسباني مطلع الشهر المقبل، لكن لايبزيغ كان أكثر اصرارا على كسب النقاط وتحقيق الفوز الاول بعدما أهدره في المواجهتين السابقتين بين الفريقين هذا الموسم، الاولى في الدور الثاني لمسابقة الكأس (4-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1) والثانية في ذهاب الدوري (2-صفر) في 25 و28 تشرين الثاني الماضي.



وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 66 نقطة في الصدارة بفارق 17 نقطة امام اقرب مطارديه شالكه، فيما عزز لايبزيغ موقعه في المركز السادس برصيد 43 نقطة.



وبدوره عزز بوروسيا دورتموند موقعه في المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف شالكه الثاني والذي كان تغلب على مضيفه فولفسبورغ بالنتيجة ذاتها السبت.