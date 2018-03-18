"سوبر هاتريك" رونالدو يقود الريال لدك شباك جيرونا بسداسية مقلصاً الفارق مع جاره اتلتيكو اخبار الرياضة شارك

قاد النجم البرتغالي رونالدو فريقه ريال مدريد لدك شباك ضيفه جيرونا 6-3 بتسجيله "سوبر هاتريك" الاحد في الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الإسباني.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، شهدت المباراة التي كانت تعتبر ثأراً لريال الذي خسر ذهاباً أمام ضيفه (2-1)، مهرجاناً تهديفياً عقب تسجيل 9 أهداف كان للنجم البرتغالي منها نصيب الهدف بتوقيع رباعية "سوبر هاتريك" في الدقائق 11 و47 و64 و90، وأضاف زميلاه لوكاس فازكيز (59) وغاريث بايل (86)، الهدفين الآخرين.



أما ثلاثية جيرونا فقد وقعها الأوروغواياني كريستيان ستواني من ثنائية (29 و67) وخوانبي (88).



ورفع رونالدو رصيده من الأهداف، في الدوري الإسباني، إلى 21، هذا الموسم، بفارق 4 أهداف عن الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ومتعادلًا مع لويس سواريز.



وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن الهاتريك الذي سجله رونالدو اليوم، هو رقم 50 في مسيرة اللاعب الاحترافية، مع الأندية والمنتخب البرتغالي.



وبهذا الفوز الثمين، وصل ريال مدريد لنقطته الـ 60 في المركز الثالث ولكنه قلّص الفارق مع الوصيف أتلتيكو إلى 4 نقاط فقط، بعد تعثر الأخير على ملعب المادريغال أمام مضيفه فياريال (2-1). سيريانيوز 2018-03-18 19:57:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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