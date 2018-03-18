عانى تشلسي الامرين لتخطي عقبة مضيفه ليستر سيتي واحتاج الى التمديد للتغلب عليه 2-1 وبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة كأس انكلترا في كرة القدم، فيما انهى ساوثمبتون مغامرة مضيفه ويغان من الدرجة الثانية في المسابقة عندما تغلب عليه 2-صفر.

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ولحق تشلسي وساوثمبتون بتوتنهام ومانشستر يونايتد اللذين حجزا بطاقتيهما السبت على حساب سوانسي سيتي (2-صفر) وبرايتون (2-صفر ايضا) على التوالي.



في المباراة الاولى على ملعب "كينغ باور" في ليستر، حجز تشلسي بطاقته بشق النفس الى دور الاربعة، ونجح على غرار توتنهام ومانشستر يونايتد، في مداواة الجراح القارية بالخروج من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا.



وفي الدور المقبل، يلتقي تشلسي مع ساوثمبتون، فيما يلعب مانشستر يونايتد مع توتنهام، وتقام المباريات على ملعب ويمبلي في 21 و22 نيسان المقبل.



ولجأ الفريقان الى الشوطين الاضافيين بعد التعادل 1-1، وكانت الكلمة الاخيرة لتشلسي عبر الاسباني الاخر بدرو، بديل ويليان، الذي استغل كرة عرضية من الدولي الفرنسي نغولو كانتي، لاعب وسط ليستر السابق، فتابعها برأسه من نقطة الجزاء داخل المرمى (105).



وهو الفوز الرابع على التوالي لتشلسي على ليستر سيتي في عقر دار الاخير في مختلف المسابقات.



وفي المباراة الثانية، انتظر ساوثمبتون حتى الدقيقة 62 لافتتاح التسجيل عبر الدنماركي بيار اميل هويبييرغ الذي سجل في هذه المناسبة هدفه الاول في 54 مباراة في مختلف المسابقات مع فريقه منذ انضمامه الى صفوفه صيف 2016 قادما من بايرن ميونيخ الالماني، قبل ان يوجه البرتغالي سيدريك سواريش الضربة القاضية لاصحاب الارض بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الاخيرة.



وكان ويغان الفريق الوحيد من خارج الدوري الممتاز في المسابقة، وحجز بطاقته الى ربع النهائي بعدما اقصى مانشستر سيتي القوي من الدور الخامس (1-صفر) مكررا انجازه عندما كان تغلب عليه في المباراة النهائية عام 2013.