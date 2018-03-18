فاز فلاديمير بوتين بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة تتجاوز 70% من الأصوات، حيث سيرأس بوتين روسيا حتى 2024.

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وأظهرت استطلاعات آراء لدى الخروج من مراكز الاقتراع أجراها معهد "فيتيسيوم" بعد إغلاق آخر مركز، في كاليننغراد، أن الرئيس الروسي حقق 73،9 % من الأصوات.

ويبلغ فلاديمير بوتين 65 عاما، قضى منها اكثر من 18 عاما في السلطة، مع فوزه الجديد سيبقى بوتين سيداً للكرملين حتى 2024، حين سيبلغ من العمر 72 عاما وسيكون قد أمضى 25 عاما منها في السلطة بعد تعيينه خلفا للرئيس السابق بوريس يلتسين.

وفاقت نتيجة هذه الانتخابات تلك التي حققها بوتين في انتخابات 2012 والتي بلغت حينها 63،6 بالمئة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، تقدم بوتين على منافسه الأبرز مرشح الحزب الشيوعي المليونير بافيل غرودينين الذي حصد 11،2 بالمئة من الأصوات، وحل أمام القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (6،7 بالمئة)، والصحافية الليبرالية كسينيا سوبتشاك (2،5 بالمئة).

وأعطت النتائج الأولية للفرز (15 بالمئة من الأصوات) بوتين نسبة 71،9 بالمئة مقابل 15،9 بالمئة لغرودينين.



وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت 60 بالمئة عند الساعة (15:00 ت غ)، أي قبل ثلاث ساعات من إقفال مراكز الاقتراع.

سيريانيوز