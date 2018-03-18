قاد المهاجم الارجنتيني ماورو ايكاردي فريقه انتر ميلان الى فوز كاسح على مضيفه سمبدوريا بخماسية نظيفة كان نصيبه منها رباعية الاحد في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

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وصعد انتر ميلان الى المركز الرابع المؤهل مباشرة الى دوري ابطال اوروبا بعد ان رفع رصيده الى 55 نقطة، بفارق نقطتين امام لاتسيو الذي بات خامسا قبل لقائه مع بولونيا اليوم ايضا، فيما رفع ايكاردي رصيده الى 22 هدفا في المركز الثاني بفارق هدفين خلف مهاجم لاتسيو تشيرو ايموبيلي متصدر لائحة الهدافين، علما بأنه غاب عن اربع مباريات بداعي الاصابة.



وتغلب روما الثالث على مضيفه كروتوني احد فرق المؤحرة بهدفين نظيفين رافعا رصيده الى 59 نقطة.



وتغلب ميلان على ضيفه كييفو فيرونا 3-2.



واستفاد ميلان من خسارة سمبدوريا الذي وقف رصيده عند 44 نقطة وتراجع الى المركز الثامن، وابتعد عنه بفارق 6 نقاط في صراعهما على المركز السادس المؤهل لخوض تصفيات بطولة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل.



ودخل اتالانتا على خط المنافسة ايضا وصار سابعا بفارق الاهداف امام سمبدوريا بعد ان دك شباك مضيفه هيلاس فيرونا العائد الى الاضواء وصاحب المركز قبل الاخير بخماسية هي الثانية في هذه المرحلة، كان نصيب السلوفيني يوسيب ايليسيتش منها ثلاثية.



وسقط تورينو في وقت قاتل على ارضه امام فيورنتينا 1-2 وعمق كالياري جراح بينيفينتو الوافد الجديد الى النخبة وصاحب المركز الاخير بفوزه عليه 2-1 في الوقت بدل الضائع، واوقف رصيده عند 10 نقاط.