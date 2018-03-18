كشفت SophosLabs عن عدة تطبيقات ضارة على متجر Google Play والتي تخترق الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، وأوصت بحذفها فوراً من الهواتف.

وبحسب المعلومات، فإن العديد من التطبيقات الضارة على متجر Google Play والتي تخفىdynamic JavaScript الذى يضغط على وحدة المعالجة المركزية للهواتف الذكية، ويتم إخفاء العديد من هذه التطبيقات تحت اسم تطبيقات مكافحة الفيروسات والألعاب، وغيرها

وتستطيع هذه التطبيقات أن تخترق الهواتف الذكية التي تعمل بنظام اندرويد مما يؤدى إلى إبطاء وتسخين الأجهزة، ويمكنه أيضًا في بعض الحالات، إلحاق ضرر دائم بالهاتف الذكي.

وفيما يلى 25 تطبيقًا خطيرًا يجب على مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل اندرويد إلغاء تثبيتها من هواتفهم الذكية على الفور:

Block Strike

AIMP

Parkour Simulator 3D

Skanvord

Wrestling WWE Action Updates

NeoNeonMiner

Algorithms Data Structures C Beginner Tutorial

AoVivoNaTv

Stolik

Fitsmoke

Action Smackdown Wrestling WWE Tips

Action Wrestling WWE Smackdown Updates

Best WWE Smackdown Tips

Top Wrestling WWE Smackdown Tips

Wrestling WWE Videos

Car Wallpaper HD

Action Smackdown Wrestling WWE Updates

2048-Best

NUBX

Wrestling WWE News

Wrestling WWE Tips

Wrestling WWE Updates

Action Wrestling WWE Tips

Sucker

Wrestling WWE News

سيريانيوز