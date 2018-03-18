كشفت SophosLabs عن
عدة تطبيقات ضارة على متجر Google
Play والتي تخترق الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، وأوصت بحذفها فوراً
من الهواتف.
وبحسب المعلومات، فإن العديد من التطبيقات الضارة على متجر Google
Play والتي تخفىdynamic
JavaScript الذى يضغط على وحدة المعالجة المركزية للهواتف الذكية، ويتم
إخفاء العديد من هذه التطبيقات تحت اسم تطبيقات مكافحة الفيروسات والألعاب، وغيرها
وتستطيع هذه التطبيقات أن تخترق الهواتف الذكية التي تعمل بنظام اندرويد مما يؤدى
إلى إبطاء وتسخين الأجهزة، ويمكنه أيضًا في بعض الحالات، إلحاق ضرر دائم بالهاتف
الذكي.
وفيما يلى 25 تطبيقًا خطيرًا يجب على مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل
اندرويد إلغاء تثبيتها من هواتفهم الذكية على الفور:
Block Strike
AIMP
Parkour Simulator 3D
Skanvord
Wrestling WWE Action Updates
NeoNeonMiner
Algorithms Data Structures C Beginner Tutorial
AoVivoNaTv
Stolik
Fitsmoke
Action Smackdown Wrestling WWE Tips
Action Wrestling WWE Smackdown Updates
Best WWE Smackdown Tips
Top Wrestling WWE Smackdown Tips
Wrestling WWE Videos
Car Wallpaper HD
Action Smackdown Wrestling WWE Updates
2048-Best
NUBX
Wrestling WWE News
Wrestling WWE Tips
Wrestling WWE Updates
Action Wrestling WWE Tips
Sucker
Wrestling WWE News
سيريانيوز