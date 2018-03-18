باريس سان جيرمان يواصل الانتصارات بفوز صعب أمام نيس بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

حقق باريس سان جرمان المتصدر فوزا صعبا على مضيفه نيس 2-1 الاحد في المرحلة الثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وكان نيس سباقا لافتتاح التسجيل عبر الان سان-مكسيمان الذي تابع في الشباك كرة بينية نفذها الحسن بليا من ركلة حرة (17).



لكن تقدم صاحب الارض لم يستمر اكثر من اربع دقائق، وادرك فريق العاصمة السائر بثبات نحو استعادة اللقب من موناكو، عن طريق الارجنتيني انخل دي ماريا (21) اثر تمريرة من الاسباني يوري برتشيتش الذي ترك مكانه بداعي الاصابة مطلع الشوط الثاني للايفين كورزاوا (46).



وانتظر سان جرمان حتى الدقيقة 82 لتحقيق الفوز بهدف ثان سجله المدافع البرازيلي داني الفيش الذي تابع برأسه عرضية من ادريان رابيو.



ورفع سان جرمان رصيده الى 83 نقطة، واقترب من استعادة اللقب من موناكو الذي بات يتخلف عنه بفارق 17 نقطة، لكنه لعب مباراة اكثر من فريق الامارة فاز فيها الاسبوع الماضي على انجيه 2-1، وهي مقدمة من المرحلة الحادية والثلاثين. سيريانيوز 2018-03-18 16:09:03 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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