أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الأحد، عن إضافة شرطين جديدين لزواج السعوديات من أجانب.

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ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن مصادر لم تسمها، قولها إن "الوزارة اشترطت ألا يتجاوز عمر المرأة السعودية خمسين عامًا، وألا يزيد الفارق العمري مع الخاطب عن 15 عامًا".

واضافت الصحيفة أن "هذين الشرطين سيتم إضافتهما إلى الشروط المنصوص عليها في الزواج من الأجانب، والمعمول بها في المملكة منذ سنوات".

ودعت الوزارة، حسب الصحيفة، الجهات المختصة إلى تضمين الشرطين الجديدين ضمن الضوابط المطلوب استيفاؤها لمن يتقدم بطلب للزواج من سعودية.

وكانت الاشتراطات السابقة تنص على أنه "لا تعبأ الاستمارة (الخاصة بالزواج) لمن قل عمرها عن 25 عامًا"، باستثناء من كانت ابنة عم الخاطب أو ابنة خاله من الدرجة الأولى، حيث يجوز لها الزواج بما لا يقل عمرها عن 21 عامًا.

وكان تقرير صادر عن وزارة العدل السعودية، في تموز الماضي، أفاد بارتفاع نسبة زواج السعوديات من أجانب، إذ بلغ العدد نحو 3500 حالة، خلال 2016، وهو ما يقارب عدد زواج السعوديين من أجنبيات.

وافاد التقرير أن زواج السعوديات من أجانب أكثر استقرارًا من زواجها من سعودي الجنسية.

يشار الى انه اثير مؤخرا، موضوع حول منح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي، الجنسية السعودية، إذ وافق مجلس الشورى (البرلمان السعودي)، الشهر الماضي، بأغلبية على دراسة المقترح، الذي يتضمن خمسة شروط.

وتضمنت الشروط أن يتخلى ابن السعودية المتزوجة من أجنبي عن جنسية والده رسميًا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه حكم جنائي، أو خضع لعقوبة في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، مع إجادته اللغة العربية.

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