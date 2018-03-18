عثر باحثون تابعون لشركة Check Point للأبحاث الأمنية على ثغرة جديدة مثيرة للقلق في إصدار أجهزة "ماك بوك" من تطبيق Google Chrome Remote Desktop، تتيح للمخترقين الوصول إلى حسابات المستخدمين بسهولة دون الحاجة إلى كلمة مرور.

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وقال موقع mirror البريطاني، يعد تطبيق Google Chrome Remote Desktopامتدادًا لمتصفح Chrome المصمم للسماح للمستخدمين للوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بهم من سطح مكتب آخر أو هاتف ذكى آخر.

إلا أن باحثين من Check Point، قالوا إن خلل في نظام التشغيل MacOS من Appleيسمح للمتسللين بتسجيل الدخول كضيف والوصول إلى سطح المكتب الخاص بأي مستخدم نشط دون إدخال كلمة مرور.

ورغم أن شركة Check Point Research التي اكتشفت الثغرة الجديدة أبلغت "غوغل" بهذه المشكلة، تقول الشركة أنها لا تخطط لإصلاحها، لأن "شاشة تسجيل الدخول ليست حدودًا أمنية".

سيريانيوز