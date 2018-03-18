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باحثون يعثرون على ثغرة في "ماك بوك" تهدد حسابات المستخدمين!
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علوم وتكنولوجيا
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عثر
باحثون تابعون لشركة Check
Point للأبحاث الأمنية على ثغرة جديدة مثيرة للقلق في إصدار أجهزة "ماك بوك"
من تطبيق Google
Chrome Remote Desktop، تتيح للمخترقين الوصول إلى حسابات المستخدمين بسهولة
دون الحاجة إلى كلمة مرور.
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اضـغـط هـنا
وقال موقع mirror البريطاني،
يعد تطبيق Google
Chrome Remote Desktopامتدادًا لمتصفح Chrome المصمم
للسماح للمستخدمين للوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بهم من سطح مكتب آخر أو هاتف
ذكى آخر.
إلا أن باحثين من Check
Point، قالوا إن خلل في نظام التشغيل MacOS من Appleيسمح
للمتسللين بتسجيل الدخول كضيف والوصول إلى سطح المكتب الخاص بأي مستخدم نشط دون
إدخال كلمة مرور.
ورغم أن شركة Check
Point Research التي اكتشفت الثغرة الجديدة أبلغت "غوغل" بهذه المشكلة، تقول
الشركة أنها لا تخطط لإصلاحها، لأن "شاشة تسجيل الدخول ليست حدودًا أمنية".
سيريانيوز
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2018-03-18 15:54:14
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