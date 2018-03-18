واصل برشلونة المتصدر زحفه نحو استعادة لقب بطل الدوري الاسباني لكرة القدم عندما تغلب على ضيفه اتلتيك بلباو 2-صفر الاحد في المرحلة التاسعة والعشرين التي شهدت سقوط اشبيلية المنتشي ببلوغه ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا، امام مضيفه ليغانيس 1-2.

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وحسم برشلونة الذي بلغ بدوره ربع النهائي المسابقة الاوروبية على حساب تشلسي الانكليزي، المباراة في شوطها الاول بتسجيله الهدفين محققا فوزه الثالث والعشرين هذا الموسم والثالث على التوالي منذ سقوطه في فخ التعادل مع مضيفه لاس بالماس.



وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 75 نقطة مبتعدا بفارق 11 نقطة مؤقتا عن مطارده المباشر اتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على فياريال لاحقا.



وكان برشلونة، الوحيد الذي لم يخسر في الدوري، قطع شوطا كبيرا نحو استعادة اللقب من غريمه ريال مدريد، بفوزه على اتلتيكو الاسبوع الماضي بهدف للارجنتيني ليونيل ميسي، افضل لاعب في العالم 5 مرات.



ويحارب برشلونة على 3 جبهات هذا الموسم في سعيه الى ثلاثية جديدة، ففضلا عن الدوري ودوري ابطال اوروبا حيث سيلاقي روما الايطالي في ربع النهائي، بلغ المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية وسيواجه في 21 نيسان/ابريل المقبل اشبيلية حيث يسعى الى لقبه الرابع على التوالي.



وافتتح باكو الكاسير التسجيل لبرشلونة عندما تلقى كرة داخل المنطقة من جوردي البا فتابعها بيمناه على يمين الحارس كيبا اريثابالاغا (8).



وردت العارضة تسديدة قوية للبرازيلي فيليبي كوتينيو (16)، قبل ان يضيف ميسي الهدف الثاني بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من خارج المنطقة اسكنها على يمين الحارس اريثابالاغا (30).



وهو الهدف الاول لميسي من خارج المنطقة هذا الموسم باستثناء الركلات الحرة المباشرة، ورفع ميسي رصيده الى 25 هدفا في صدارة لائحة الهدافين في الدوري.



بعد خمسة ايام على تألقه وبلوغه ربع نهائي دوري ابطال اوروبا على حساب مانشستر يونايتد الانكليزي، سقط اشبيلية محليا امام مضيفه ليغانيس 1-2.



وسجل لليغانيس اوناي بوستينزا (41) وخافيير ايراسو غونبي (69)، ولاشبيلية المكسيكي ميغل ليون (90).



وكان اشبيلية حقق المفاجأة الثلاثاء بتغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي بهدفين لنجمه الفرنسي وسام بن يدر مقابل هدف للبلجيكي روميلو لوكاكو في اياب ثمن النهائي، بعد ان كان الفريقان تعادلا ذهابا في اسبانيا سلبا.



وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها اشبيلية ربع نهائي البطولة الاوروبية منذ عام 1958 حين حقق افضل نتيجة له في البطولة. وقد اوقعته قرعة ربع النهائي التي سحبت الجمعة في مواجهة بايرن ميونيخ الالماني.



وتجمد رصيد اشبيلية عند 45 نقطة وبات مهددا بفقدان المركز الخامس لمصلحة فياريال (44) في حال فوز الاخير على اتلتيكو مدريد.