أكدت عدة مصادر، أن "تويتر" يعمل على تطوير ميزة تجمع الصور ومقاطع الفيديو، وقد يسمح للمعلنين بوضع محتوى بين الصور ومقاطع الفيديو المنشورة من قبل المستخدمين.

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ونقلت شبكة CNBC عن ثلاثة مصادر، أن "تويتر" يسعى لتطوير ميزة تتمحور حول الكاميرا، والتي ستجمع الصور ومقاطع الفيديو، وتجميعها مع Twitter Moments ، مما سيظهر مجموعة أوسع من المعلومات حول الأحداث البارزة.

وكان في وقت سابق من هذا العام ، ظهرت شائعات بأن "تويتر" يطور طريقة تسهل تبادل مقاطع الفيديو.

كما نشر موقع " engadget"تقريراً جاء فيه ان " تويتر " قد تسمح للمعلنين بوضع محتوى بين الصور ومقاطع الفيديو التي يتم نشرها من قبل المستخدم، والتي يجمعها لميزةMoments .

ويأتي ذلك بشكل مشابه لماهو الحال في تطبيقSnapchat ، حيث يمكن للمعلنين الوصول إلى المستخدمين من خلال مقاطع فيديو قصيرة يتم وضعها في نهاية القصص وتنتشر في جميع أنحاء محتوى Discover.

ويسعى "تويتر" من خلال الميزة الجديدة لجذب المزيد من الإعلانات لنفسها.

وبدأت "تويتر" منذ العام الماضي التركيز على الفيديو، حيث استضافت المنصة المزيد والمزيد من المحتوى الرياضي المباشر بالإضافة إلى العروض والأخبار المحلية.