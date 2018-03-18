قامت شركة Tobii بالاشتراك مع شركة كوالكوم بصنع نُسخة مُحدثة من منصة الشركة للواقع الافتراضي Snapdragon 845 Mobile VR، حيث ستأتي النسخة الجديد مزودة بتكنولوجيا تتبع العين من شركة Tobii.

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وذكر موقع engadget، ان الشاشات المثبتة على الرأس المبنية على مجموعة نظارات كوالكوم المستقلة، ستتميز بتقديم محتوى أكثر كفاءة.

ويضاف إلى ذلك، سيكون بمقدرة النظارة التي تستطيع معرفة المكان الذي ينظر إليه المستخدم، تكريس معظم قدرات الرسوميات لجعل ذلك الجزء من التجربة واضح بقدر الإمكان.

وستتمكن النظارة أيضا من تقليل الرسوميات على أجزاء الشاشة التي لا تنظر إليها، مما قد يؤدي لتقديم أنظمة ذات مواصفات وأسعار أقل.

وتجعل ميزة تتبع العين، تجربة المستخدم أكثر خصوصية وتفاعلية، حيث من الممكن أن تقوم الشخصيات باللعبة بالنظر إلى المستخدم حين ينظر إليها، ما قد يجعل التفاعل في الشبكات الاجتماعية للواقع الافتراضي أكثر متعة. وستشعر أن الألعاب التي تتطلب تنسيق بين اليد والعين أكثر بديهية وواقعية.

سيريانيوز