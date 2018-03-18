أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة يومي الأربعاء والخميس المصادفين في الـ 21 والـ 22 من آذار الجاري بمناسبة عيد الأم.

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وتراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

وتنص الفقرة ج من المادة 43 على انه يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين.

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