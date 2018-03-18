قال مركز المصالحة الروسي في سوريا، يوم الأحد، إن أكثر من 73 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية في ريف دمشق منذ فتح الممرات الإنسانية هناك.

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ونقلت وسائل إعلام، عن المركز قوله أن "25 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني في حمورية اليوم الأحد، وبلغ العدد الإجمالي للمدنيين الذين تمكنوا من مغادرة الغوطة الشرقية منذ فتح الممرات الإنسانية 73 ألف شخص.

وكان مركز المصالحة الروسي قال في وقت سابق من يوم الأحد، إن "أكثر من 68 ألف مدني خرجوا من بلدات من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية منذ 28 شباط الماضي.

وكان معبر حمورية الإنساني شهد يوم السبت، خروج 30732 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا عن بلدات عربين وحمورية وسقبا وحزة ، فيما شهد معبر مخيم الوافدين خروج 272 مدنيا منهم 137 طفلا.

وغادر آلاف المدنيين مناطق القتال في الغوطة الشرقية عبر معابر آمنة ، متجهين لمناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي.، وذلك منذ بدء الإعلان عن الهدنة الروسية.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

سيريانيوز