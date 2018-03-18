أعلنت "وحدات حماية الشعب" الكردية، يوم الأحد، إن قواتها ستتحول إلى أسلوب الكر والفر في قتال القوات التركية و"الجيش الحر"، بعد ساعات من خسارتها السيطرة على عفرين شمال سوريا.

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وقال الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي لعفرين عثمان شيخ عيسى في بيان نقله التلفزيون "قواتنا تتواجد في كل مكان من جغرافية عفرين. وستقوم هذه القوات بضرب مواقع العدوان التركي ومرتزقته في كل فرصة. هذا يعني بأن إعلان النصر من قبل إردوغان وأزلامه لن يكون إلا ذر الغبار في عيون الرأي العام التركي والعالمي".

وتابع شيخ عيسى "ستتحول قواتنا في كل منطقة من عفرين إلى كابوس مستمر بالنسبة لهم".

وأشاد عيسى بصمود المقاتلين الأكراد، منوهاً إلى أن قرار الانسحاب من عفرين جاء بهدف "تجنب كارقة إنسانية أكثر فظاعة".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من يوم الاحد، سيطرة قوات عملية "غصن الزيتون" بشكل كامل على مركز مدينة عفرين.

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين في شمال غرب سوريا يوم الأحد، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.

وكانت تركيا بدأت منذ 20 كانون الثاني الماضي بالمشاركة مع فصائل "الجيش الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين.

سيريانيوز