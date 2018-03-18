قام الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، بزيارة لمواقع الجيش النظامي في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وأشاد بجهودهم التي بذلوها في المعارك.

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وذكرت رئاسة الجمهورية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الرئيس الأسد قام بزيارة عناصر الجيش العربي السوري على خطوط النار في الغوطة الشرقية ..

وقال الأسد لجنود الجيش النظامي خلال الزيارة "أنتم اليوم تخوضون معركة العالم ضد الإرهاب.. وليس معركة سوريا فقط.. وكل رصاصة أطلقتموها لقتل إرهابي، كنتم تغيرون بها ميزان العالم.. وكل سائق دبابة كان يتقدم متراً للأمام كان يغير الخريطة السياسية للعالم".



وتأتي زيارة الأسد لقوات النظامي في الغوطة الشرقية، في وقت تمكن فيه الجيش النظامي من السيطرة على 80% من مساحة الغوطة بحسب مصادر موالية، إذ تمكن يوم الأحد من السيطرة بالكامل على بلدة سقبا في الغوطة الشرقية وسط تقدمه المستمر وانسحاب الفصائل المعارضة إلى بلدتي زملكا وحزة في عمق الغوطة.

وتواجه المناطق المتبقية في الغوطة، الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة، حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي ، في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات.

وأصدر مجلس الأمن في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن الأطراف السورية لم تلتزم بالقرار.

وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا في 26 من شباط هدنة إنسانية يومية مدتها 5 ساعات في الغوطة ، وهو ما لم يتم تطبيقه ، مع استمرار القصف على المنطقة.