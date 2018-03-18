أصبح السويسري روجيه فيدرر المصنف أول على بعد فوز واحد من أن يصبح أكثر اللاعبين فوزا بلقب دورة إنديان ويلز الأميركية، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، وذلك ببلوغه المباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على الكرواتي بورنا تسوريتش 5-7 و6-4 و6-4.

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ويلتقي السويسري، الفائز خلال مسيرته الأسطورية بـ97 لقبا، بينها 20 في بطولات الغراند سلام، في النهائي مع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الذي فاز على الكندي ميلوس راونيش 6-2 و6-3.



وأكد فيدرر مرة أخرى أنه في قمة عطائه رغم وصوله إلى عامه السادس والثلاثين، محققا فوزه السابع عشر من أصل 17 مباراة خاضها في 2018، متفوقا بفارق فوز على أفضل بداية موسم له عام 2006.



وجدد فيدرر، الفائز هذا الموسم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة ودورة روتردام التي سمحت له بأن يصبح أكبر لاعب يتربع على صدارة تصنيف المحترفين، تفوقه على تسوريتش الذي تواجه مع السويسري مرة واحدة سابقا وكانت في الدور ذاته لدورة دبي عام 2015.



وسيخوض فيدرر نهائي دورة انديان ويلز في مشاركته الرابعة على التوالي (خسر في 2014 و2015 أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش وفاز في 2017 على مواطنه ستانيسلاس فافرينكا) وللمرة الثامنة في مسيرته، على أمل إحراز لقبها للمرة السادسة بعد أعوام 2004 و2005 و2006 و2012 و2017، ورفع رصيده إلى 28 لقبا في دورات الماسترز.



ويتشارك فيدرر حاليا الرقم القياسي بعدد ألقاب هذه الدورة مع دجوكوفيتش الذي ودع نسخة هذا العام بعد مباراة واحدة بخسارته في الدور الثاني أمام الياباني المغمور تارو دانيال.



بالمقابل، احرز دل بوترو 21 لقبا في مسيرته حتى الان، آخرها في دورة اكابولكو المكسيكية مطلع الشهر الحالي.



وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها دل بوترو (29 عاما) نهائي دورة انديان ويلز منذ 2013 حين خسر امام الاسباني رافايل نادال، بعد ان كان تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف النهائي.