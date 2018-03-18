مانشستر يونايتد يتخطى برايتون بثنائية ويبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الانكليزي اخبار الرياضة شارك

ضمن مانشستر يونايتد مقعده في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي عقب تجاوز برايتون أند هوف ألبيون 2-0 في ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا على ملعب "اولدترافورد"، وضع يونايتد خلفه خيبة منتصف الأسبوع الماضي والخروج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بالخسارة على أرضه أمام اشبيلية الإسباني 1-2 (تعادلا ذهابا صفر-صفر)، وذلك بفوزه على ضيفه برايتون 2-صفر.



وأبقى يونايتد بهذا الفوز على أمله بانهاء الموسم مع لقب بعدما فقد أي حظوظ باحراز لقب الدوري الممتاز، فيما تنازل عن لقب كأس الرابطة لجاره مانشستر سيتي.



وفي ظل خروج سيتي، متصدر الدوري بفارق كبير جدا عن فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من مسابقة الكأس في الدور السابق على يد ممثل الدرجة الثانية ويغان اثلتيك، سيكون باب الصراع على لقب الكأس مفتوحا على مصراعيه.



ويأمل يونايتد أن يستعيد اللقب الذي أحرزه عام 2016 من أجل حفظ ماء وجه مدربه مورينيو الذي أكد بعد الخسارة أمام اشبيلية أنه لن يغير اسلوبه ومقاربته للمباريات رغم الانتقادات التي وجهت اليه، لاسيما بعد لقاء الذهاب في الأندلس حين اكتفى بالدفاع.



ويدين يونايتد بتأهله الى نصف النهائي للوكاكو الذي مهد الطريق أمامه بتسجيله الهدف الأول في المحاولة الفعلية الوحيدة لفريقه في الشوط الأول، وجاء من كرة رأسية اثر عرضية متقنة من الصربي نيمانيا ماتيتش (37)، ليساهم بذلك بالتسجيل أو التمرير في مبارياته الخمس الأخيرة (ثلاثة أهداف وتمريرتان حاسمتان).



وانتظر يونايتد حتى الدقيقة 83 ليؤكد تأهله بهدف ثان سجله ماتيتش بكرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها اشلي يونغ، محققا تمريرة حاسمة وهدفا في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ آب 2014 مع فريقه السابق تشلسي ضد ايفرتون (6-3 في الدوري). سيريانيوز 2018-03-18 10:33:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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