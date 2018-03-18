سبال المتواضع يعرقل يوفنتوس ويمنح نابولي الأمل بالعودة الى صدارة الدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

عرقل سبال المتواضع ضيفه يوفنتوس المتصدر وبطل السنوات الست الاخيرة، عندما اسقطه بفخ التعادل السلبي السبت في فيرارا ضمن المرحلة 29 من الدوري الايطالي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ورفع يوفنتوس الذي يحارب على ثلاث جبهات ويستعد لمواجهة ريال مدريد الاسباني في أبرز مباريات ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، رصيده الى 75 نقطة بفارق 5 نقاط عن نابولي الثاني. وبات بمقدور الفريق الجنوبي الذي خسر 5 نقاط في آخر مباراتين، تقليص الفارق الى نقطتين الاحد عندما يستقبل جنوى الثالث عشر.



وبرغم ان سبال يملك ثالث اسوأ دفاع في "سيري أ"، عجز الهدافان الارجنتينيان غونزالو هيغواين وباولو ديبالا عن الوصول الى شباكه ومنح فريقهما فوزه الثالث عشر على التوالي، علما بان يوفنتوس يملك اقوى هجوم في الدوري (67 هدفا مقابل 66 للاتسيو و62 لنابولي).



وبحال عدم تعرض نابولي الباحث عن لقب اول في الدوري منذ 1990 حين توج به ايام الاسطورة الارجنتينية دييغو مارادونا، لاي نتيجة مفاجئة، يتوقع ان تكون نهاية الموسم حامية، اذ يلتقي يوفنتوس في 22 نيسان، ويخوض غريمه مباراتين صعبتين خارج ارضه ضد انتر وروما.



ويبحث روما عن تعزيز مركزه الثالث عندما يحل على كروتوني السادس عشر، بعد حجزه بطاقة التأهل الى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، على حساب شاختار دانييتسك الاوكراني، وذلك للمرة الاولى منذ 2008، حيث يلتقي برشلونة الاسباني.



وضمن المنافسة على المقعد الرابع المؤهل الى دوري ابطال اوروبا، يتقدم لاتسيو بفارق نقطة عن انتر الخامس والذي يملك مباراة مؤجلة.



ويستقبل فريق العاصمة بولونيا الثاني عشر، بعد تأهله الخميس الى ربع نهائي الدوري الاوروبي على حساب دينامو كييف الاوكراني، فيما يحل انتر على سمبدوريا السابع. سيريانيوز 2018-03-18 10:22:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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