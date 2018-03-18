بدأت العملية الانتخابية الروسية، حيث فتحت صناديق الاقتراع أبوابها أما الناخبين بدءاً من مساء السبت شرق روسيا، وبعد 9 ساعات فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في موسكو نظرا لفارق التوقيت بين مناطق روسيا.

وأفادت وسائل إعلامية، أنه يتنافس مع الرئيس فلاديمير بوتين 7 مرشحين آخرين، من بينهم المليونير بافل غرودينين، ومقدمة برامج تلفزيون الواقع كسينيا سوبشاك، والمرشح القومي فلاديمير جيرينوفسكي.

بينما يغيب المعارض الرئيسي لبوتين اليكسي نافالني عن سباق الانتخابات بعد إدانته بتهمة الاختلاس وهي التهمة التي يقول عنها نافالني إنها "ملفقة".

وأدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز الاقتراع رقم 2151 والموجود بأكاديمية العلوم الروسية في العاصمة موسكو.

وبحسب إفادة العاملين في لجنة الانتخابات الإقليمية في كالننغراد لوكالة (سبوتنيك) الروسية فإنه "يعمل في يوم الانتخابات الرئاسية على أراضي المنطقة الروسية الغربية 542 مركز اقتراع، ويتم تنظيم 28 مركز اقتراع على متن السفن التي تبحر في يوم التصويت، وثمانية مراكز اقتراع أخرى في أماكن الإقامة المؤقتة للناخبين، بما في ذلك محطة السكة الحديد الجنوبية ومطار خرابروفو (كاليننغراد(".

وأشارت اللجنة الانتخابية، إلى أنه "من أصل 789.6 ألف مسجل ممن يحق لهم التصويت في الإقليم، سيصوت حوالي 50 ألف شخص لأول مرة في هذه الانتخابات الرئاسية".

وتفتح مكاتب الاقتراع في روسيا الاتحادية أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا، لاستقبال الناخبين حتى الـ8 مساء بالتوقيت المحلي لكل جمهورية وإقليم روسي حسب توقيته الخاص، بدءاً من فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد وصولا إلى مقاطعة كالينينغراد في أقصى غرب البلاد.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا نحو 97 ألف مركز، فيما يبلغ مجملها في موسكو 3620 مركز اقتراع.

وتتوقع السلطات الروسية أن تتراوح نسبة إقبال الناخبين ما بين 63 و67 في المئة كما يحق لنحو 110 ملايين روسي التصويت في الانتخابات، في حين أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس بوتين سيفوز بنحو 70 في المئة من أصوات الناخبين.

سيريانيوز