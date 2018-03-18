تمكن الجيش النظامي، يوم الأحد، من السيطرة بالكامل على بلدة سقبا في الغوطة الشرقية وسط تقدمه المستمر وانسحاب الفصائل المعارضة إلى بلدتي زملكا وحزة في عمق الغوطة.

ونقلت وسائل إعلامية عن دائرة الإعلام الحربي المركزي، قولها أن "الجيش النظامي يتابع تقدمه نحو أطراف بلدة كفر بطنا من الجهتين الشرقية والشمالية، بعد سيطرته الكاملة على بلدة سقبا جنوب بلدة حمورية إثر مواجهات عنيفة مع المسلحين".

من جهتها، ذكرت وسائل الإعلام المحلية، بأن الجيش النظامي بات يسيطر على 80% من مساحة الغوطة الشرقية .

من جهة أخرى، أمهل الجيش السوري حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الفصائل المعارضة في مدينة حرستا الخاضعة لـ"جيش الإسلام"، للانسحاب من المدينة، إلا أن المهلة انتهت دون الاعلان عن أي نتيجة وسط أنباء متضاربة عن موافقة الفصائل المعارضة الخروج من حرستا.

وكان الجيش النظامي تمكن، يوم الجمعة، من استعادة السيطرة على بلدتي جسرين والريحان, ليصبح على مشارف دوما،عقب حملته العسكرية التي يشنها ضد الفصائل المعارضة المسلحة.

وتواجه المناطق المتبقية في الغوطة، الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة، حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي ، في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات.

وأصدر مجلس الأمن في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن الأطراف السورية لم تلتزم بالقرار.

وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا في 26 من شباط هدنة إنسانية يومية مدتها 5 ساعات في الغوطة ، وهو ما لم يتم تطبيقه ، مع استمرار القصف على المنطقة.

سيريانيوز