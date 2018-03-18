أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوم الأحد، عن إيصال 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى دمشق، على أن توزع على النازحين من الغوطة الشرقية.

وقال رئيس المركز الجنرال يوري يفتوشينكو في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية "أوصل أفراد المركز أكثر من 30 طنا من المعونات الإنسانية إلى دمشق، وهي مخصصة للمدنيين الذين غادروا الغوطة الشرقية ".

وأضاف المسؤول أن الدفعة تتضمن البطانيات والأفرشة ومستلزمات للنوم والسلال الغذائية، ستوزع على النازحين عند نقاط استقبالهم اليوم الأحد.

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا أفاد، في وقت سابق من يوم الأحد، بخروج أكثر من 25 ألف مدني من بلدات الغوطة الشرقية عبر معبر حمورية الإنساني، ليصل العدد إلى أكثر من 68 ألف مدني خرجوا من بلدات من الغوطة عبر الممرات الإنسانية منذ 28 شباط الماضي.

وغادر آلاف المدنيين مناطق القتال في الغوطة الشرقية عبر معابر آمنة ، متجهين لمناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي.، وذلك منذ بدء الإعلان عن الهدنة الروسية.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

سيريانيوز