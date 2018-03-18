أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا، يوم الأحد، بخروج أكثر من 25 ألف مدني من بلدات الغوطة الشرقية عبر معبر حمورية الإنساني.

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ونقلت قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني عن مركز المصالحة ،قوله أن "أكثر من 68 ألف مدني خرجوا من بلدات من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية منذ 28 شباط الماضي".

وكان معبر حمورية الإنساني شهد يوم السبت، خروج 30732 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا عن بلدات عربين وحمورية وسقبا وحزة ، فيما شهد معبر مخيم الوافدين خروج 272 مدنيا منهم 137 طفلا.

وغادر آلاف المدنيين مناطق القتال في الغوطة الشرقية عبر معابر آمنة ، متجهين لمناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي.، وذلك منذ بدء الإعلان عن الهدنة الروسية.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.