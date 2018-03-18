قالت جماعة فيلق الرحمن المعارضة يوم الأحد إنها تتفاوض مع وفد من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات وإجلاء الحالات الطبية العاجلة من الغوطة الشرقية.

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ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم فيلق الرحمن وائل علوان, قوله اننا "نقوم بترتيب مفاوضات جادة لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم".

وأضاف علون "أهم النقاط التي يجري تأكيدها والتفاوض على إجراءاتها هي وقف إطلاق النار وتأمين المساعدات للمدنيين وإخراج الحالات المرضية والمصابين لتلقي العلاج خارج الغوطة بضمانات أممية", مشيرا الى أن موضوع "الخروج" من الغوطة غير مطروح على الطاولة.

وفيلق الرحمن هو فيصل رئيسي من 4 قوى معارضة رئيسية في الغوطة هي جيش الاسلام والنصرة وداعش.

وتمكّن الجيش النظامي، يوم السبت، من اقتحام بلدتي سقبا و كفربطنا خلال عملياته العسكرية التي يخوضها في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وسط سقوط عشرات الضحايا ونزوح الآلاف من أهالي الغوطة جراء القصف الجوي والصاروخي.

وكان الجيش النظامي تمكن، يوم الجمعة، من استعادة السيطرة على بلدتي جسرين والريحان, ليصبح على مشارف دوما،عقب حملته العسكرية التي يشنها ضد الفصائل المعارضة المسلحة.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت، يوم الجمعة، استعادة السيطرة على 70% من مناطق الغوطة ، عقب عمليات عسكرية ضد الفصائل المعارضة المسلحة.

وتواجه المناطق المتبقية في الغوطة، الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة، حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي ، في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات.

وأصدر مجلس الأمن في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن الأطراف السورية لم تلتزم بالقرار.وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا في 26 من شباط هدنة إنسانية يومية مدتها 5 ساعات في الغوطة ، وهو ما لم يتم تطبيقه ، مع استمرار القصف على المنطقة.