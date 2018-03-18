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أردوغان يعلن السيطرة الكاملة على مركز مدينة عفرين
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الاخبار المحلية
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أعلن
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاحد عن سيطرة قوات عملية "غصن الزيتون" بشكل
كامل على مركز مدينة عفرين.
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وأوضح أردوغان أن القوات التركية والجيش السوري
الحر تمكنوا من السيطرة على ثلاثة أرباع مساحة منطقة عفرين خلال عملية "غصن
الزيتون" التي انطلقت في كانون الثاني الماضي.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر مطلعة أن
الجيش التركي وفصائل الجيش السوري الحر المشاركة في عملية "غصن الزيتون" دخلت
إلى مدينة عفرين اليوم، وتغلغلت بعمق 3 كيلومترات داخل المدينة، وانتشرت القوات
في شوارع شمال وشرق وغرب المدينة، بعد انسحاب المسلحين الأكراد منها.
وقال اردوغان في تغريدة على حسابه على تويتر
بان "مركز مدينة عفرين تحت السيطرة الكاملة بحلول الساعة 8:30 من صباح هذا
اليوم من قبل الجيش السوري الحر المدعوم من القوات المسلحة التركية".
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında,
Afrin şehir merkezi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteğindeki Özgür
Suriye Ordusu tarafından bu sabah 8:30 itibarıyle tamamen kontrol altına
alınmıştır.
— Recep Tayyip Erdoğan
(@RT_Erdogan) March
18, 2018
وتنفذ تركيا، منذ 20 كانون الثاني الماضي
بالمشاركة مع فصائل "الجيش الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين
الأكراد في منطقة عفرين.
سيريانيوز
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2018-03-18 08:01:41
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