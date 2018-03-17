قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا, يوم السبت, أن "المسلحين مستمرون في قصف الأحياء السكنية في دمشق وضواحيها، فعلى مدار اليوم الماضي، استهدفوا حي العباسيين بصواريخ، أدت إلى مقتل 10 مدنيين وأحدثت دمارا".

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وأكد المركز في بيان له، أن "الجماعات المتطرفة، المتخندقة في منطقة وقف التصعيد في الغوطة الشرقية، تعيق تسوية الوضع وتنتهك باستمرار نظام وقف إطلاق النار".

وأضاف البيان "في الوقت نفسه، على الرغم من إعلان نظام وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في جميع أنحاء البلاد، يواصل مركز التنسيق المشترك تسجيل انتهاكات فردية خلال اليوم، في محافظات حلب واللاذقية ودمشق".

واشار البيان ان "المركز مستمر في العمل على الحل السلمي للنزاع وتسوية الحالة الإنسانية في سوريا.. في الوقت الحاضر، تتجه الأوضاع إلى طبيعتها في معظم أنحاء البلاد، يجري الآن العمل على تحسين الحياة السلمية".

وكانت قذائف سقطت في منطقة الزبلطاني والدويلعة والعباسيين بدمشق، الجمعة، مما اسفر عن سقوط ضحايا.

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة ومحيطها بشكل يومي، الأمر الذي أدى الى سقوط عشرات الضحايا.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة، وسط معارك عنيفة، حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات.